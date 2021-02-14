التألق مستمر.. هدف مصطفي محمد يعزز صدارة جالطة سراي في الدوري التركي (فيديو)

أحرز المصري المتألق مصطفي محمد لاعب جالاطا سراي التركي، ولاعب الزمالك السابق الهدف الثاني للفريق في مباراة اليوم، الرابع له أمام قاسم باشا في الدوري التركي الممتازفي الدقيقة 89 من عمر المباراة.
عزز جالطة سراي بهذا الإنتصار، موقفه في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، سجل مهاجميه 49 هدفا، بينما تلقت شباكة 17 هدفا هذا الموسم.
في حين لعب جالاطا سراي مباراتة السابقة في ربع نهائي كأس تركيا أمام ألانيا سبور، الارعاء الماضي، انتهت المباراة بنتيجة ثلالث أهداف مقابل هدفين، لصالح ألانيا سبور، وخروج جالاطا سراي من الكأس التركي.
ونجح مصطفى محمد في مباراة اليوم لتسجيل المزيد من الأهداف لتثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي لمتصدر البطولة، بعد أن نجح في إثبات نفسه سريعاً، بتسجيل أربعة أهداف خلال مبارياتة السابقة بقميص جالاطا سراي التي شارك فيهم، مع الفريق منذ انضمامه لصفوفهم.
ويخوض اللقاء القادم أمام ألانيا سبور في مباراتة القادمة في الدوري التركي الممتاز، السبت القادم الموافق 20 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساء.
أهداف مصطفي محمد مع جالطة سراي
سجل مصطفي محمد أول أهدافة في الدوري التركي بقميص جالاطا سراي، في شباك باشاك شهير.
أحرز مصطفى محمد الهدف الثاني، ليقود جالاطا سراي للفوز على فنربخشة بهدف نظيف.
سجل الدولي المصري هدفه الثالث أمام ألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا في الدقيقة 83، بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة وتباطؤ الدفاع في تشتيتها ليسدد بيمناه في الشباك.
شاهد الهدف من
مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني لصالح نادي غلطة سراي ليلحق بصدارة الدوري 😍🔥 pic.twitter.com/arzI5VcfzP— الكرة التركية (@TrkSport) February 14, 2021
وأعلن المدرب فاتح تريم عن تشكيلته الرسمية لمواجهة قاسم باشا في الدوري التركي، حيث تواجد المحترف المصري مصطفى محمد للمرة الثالثة على التوالي في التشكيلة الأساسية.
تشكيلة غالاطا سراي:
في حراسة المرمي: موسلير
في خط الدفاع: لينيس - لوينداما - تيكسيرا - فيرنانديز.
في منتصف الملعب: عمر - إيتيبو - بابل,
في خط الهجوم: كريم - مصطفى - كيلينك.
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