عاجل.. الإصابة تضرب أهم نجوم الأهلي في مونديال الأندية

أعلن الجهاز الطبي الفني للنادي الأهلي، غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر عن مباراة المريخ السوداني بنسبة كبيرة، علي أن يتحدد الموقف النهائي للاعب صباح الغد بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وخاض أيمن أشرف تدريبات تأهيلية في مران اليوم إستعداد لمباراة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والمريخ السوداني، علي استاد القاهرة، بعد غد الثلاثاء، في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وكشف صباح اليوم، أحمد أبو عبلة رئيس المنظومة الطبية بالأهلي، عن إصابة صلاح محسن لاعب فريق القلعة الحمراء عن صفوف الفريق الأحمر وبالتالي عن مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو عبله للموقع الرسمي للنادي الأهليعن إصابة مهاجم الفريق موضحا : " اللاعب أجرى أشعة، وثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام، فيما سيبدء اللاعب إجراءت التأهيل من اليوم".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة في مستهل مشواره الأفريقي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، أمام فريق المريخ السوداني بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

عودة مصابي الأهلي

وكان قد كشف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب النادي الاهلي، عن موعد عودة كريم نيدفيد للمشاركة مرة أخرى بالتدريبات الجماعية الفريق بعد غياب قارب علي العام.

وأكد طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن كريم نيدفيد سيعود مرة أخرى للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماهية، بداية من الأسبوع المقبل بعد غياب طويل.

و من المقرر أن يعود اللاعب مرة أخرى بعدما أتم المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستعانة بكل لاعب مسجل بالنادي مع ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق الفترة القادمة ما بين الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي باحثا عن اللقب للمرة الثانية علي التوالي، بعد تحقيق البطولة العام الماضي علي حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي شهد تألق محمد مجدي أفشة.