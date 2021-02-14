طارق السيد لـ دوت الخليج: هذا هو أفضل لاعب في مصر (فيديو)

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك من افضل لاعبي الزمالك عبر التاريخ، وأن ما يميزة علي لاعبي الجيل الحالي هو إخلاصة وتفانية داخل أرض الملعب ولا يبخل بأي نقطة عرق من أجل تحقيق الفوز دائما لصالح القلعة البيضاء.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "أن طارق حامد أعظم لاعب في تاريخ نادي الزمالك، وانه كان يتمني تواجده مع الجيل الذهبي للقلعة البيضاء، وأنه قدوة لكل اللاعبين ودائما يظهر تأثيرة علي الفريق عندما يتعرض لأي إصابة أو الغياب بسبب الإيقاف".

وأكمل: "خلال فترة تواجد الجيل الذهبي للزمالك الحاصل علي آخر بطولة دوري ابطال أفريقيا بنادي الزمالك 2002، كان هناك أشخاص داخل المجلس يريدوا تفكيك الفريق ولا أعلم سبب حدوث هذا الأمر، وأنه علي مدار 10 سنوات منذ نهاية فترة التسعينات كان الهدف هو تفكيك الفريق وتفريغة من كامل نجومة، وهو ما حدث في عام 2005".

وزاد: "يوسف أوباما من افضل لاعبي الزمالك حاليا، وضد ما يقال عنه بأنه ليس له أي دور فعال داخل الفريق، ولمن يريد معرفة أهمية اللاعب يري الفريق عندما يغيب يحدث التفكك بين اللاعبين وعدم وجود الترابط بين خط الوسط والهجوم، وسبب أهمية أوباما هو ثبات مستواه الفني، وتجديد تعاقدة مع الزمالك مؤخرا له إفادة لصالح الفريق واتمني أن ينضم لصفوف منتخب مصر خلال الفترة القادمة لأنه يستحق ذلك".

واختتم: "كانت هناك أوقات كثيرة يتألق فيها يوسف أوباما ولا ينضم لصفوف منتخب مصر، ولكن لابد أن ينضم حاليا لأنه من أهم لاعبي مركزة في الدوري المصري ووجودة داخل الملعب له فائدة فنية كبيرة للغاية".