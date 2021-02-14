بفستان أحمر وصور كرتونية دنيا سمير غانم تهنئ زوجها وجمهورها بعيد الحب

أثارت دنيا سمير غانم إعجاب الجمهور بصورة كرتونية لها ولزوجها الإعلامي رامي رضوان والتي نشرتها احتفالا بعيد الحب اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، معبرة عن حبها العميق له ووصفته برجل أحلامها.

دنيا سمير غانم لرامي رضوان: أنت رجل أحلامي

وعلقت دنيا سمير غانم، بمناسبة الفلانتين عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "عيد حب سعيد لرجل أحلامي"، كما نشرت عدة صورة عبر خاصية الستوري منها صورة لكلب صغير يحمل وردة حمراء وكتبت عليها:"عيد حب سعيد سوكي".

واختارت دنيا سمير غانم في الصور التي نشرتها تهنئ الجمهور بعيد الحب، أحد إطلالتها بمسلسلها الأخير والتي ظهرت فيه بشكل جذاب حيث ارتدت فستان باللون الأحمر، واعتمدت على رفع خصلات شعرها الأسود للخلف، ووضعت "ميك أب" ناعم بعيدًا عن المبالغة فيه.

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أخر أعمال دنيا سمير غانم

يذكر أن دنيا سمير غانم، شاركت في الدراما الرمضانية العام الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة ٣" و هو من نوعية المسلسلات المتصلة المنفصلة حيث جمع 3 قصص كل قصة 10 حلقات بأبطال، وشاركها البطولة والدها الفنان القدير سمير غانم، وشيماء سيف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، وكلا من محمد سلام وهشام ماجد، من تأليف أيمن وتار و شريف نجيب، وإخراج خالد الخلفاوي.