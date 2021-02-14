وزير التعليم: امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم واحد فقط

وأوضح شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة، أن بالنسبة لإمتحانات الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي سيعقد لهم امتحان واحد فقط على ما تم دراسته خلال الترم الأول.

موعد امتحانات الترم الأول

كشف طارق شوقي، أن امتحانات الترم الأول لفصول النقل ستبدأ 28 فبراير على أن تستمر حتى 4 مارس لتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أن هناك أسبوعين لإستعداد الطلاب لخوض ماراثون الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات نصف العام الدراسي سينهيها الطالب فقي يوم واحد فقط، قائلًا: "لو الأحد امتحانات الصف الرابع الابتدائي هتكون المدرسة كلها رابعة ابتدائي علشان نحافظ على التباعد بقدر الإمكان وينجز الطالب امتحاناته كلها في يوم واحد فقط".

وزير التعليم يضع أسس عودة الدراسة

أكد وزير التعليم، أنه سيتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكلًا من الفصول السالف ذكرها، على أن يتم امتحانهم كل أخر شهر بداية من "مارس - ابريل- مايو".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.