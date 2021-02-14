فريدى البياضي يقترح تدريس مادة الدين فى حصص مشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعاً لها، اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك بناءاً على الطلب الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم.

فريدى البياضى: التعليم قضية أمن قومي

وقال النائب فريدي البياضي، خلال اجتماع اللجنة، إن التعليم قضية أمن قومي، مضيفاً : لو رجعنا لأدبيات الإخوان و كتابات حسن البنا نرى أن الجماعة كان لديها منهجاً واضحاً للسيطرة على التعليم و المعلمين وراينا أخونة وزارة التربية و التعليم وقت حكم الإخوان، لذا وجب أن نرى الخطة العكسية الاستباقية من التربية و التعليم في مناهضة الإرهاب والتطرف.

فريدى البياضى يطالب بمراجعة مناهج الدراسات

وطالب عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، بمراجعة مناهج الدراسات وما بها من مواد تساهم في التطرف و تقدم أجزاء انتقائية من التاريخ ، قائلاً : على سبيل المثال هناك تجاهل أو اختصار مجحف للحقبة القبطية من التاريخ و الرموز التي ساهمت في التاريخ المصري والحياة الوطنية، متابعاً : طالب السيد الرئيس كثيراً وزارة الاوقاف و مؤسسة الأزهر بتجديد الخطاب الديني و هذا أمر مطلوب، ولكنني أرى أن التجديد يجب أن يبدأ من مادة الدين في التعليم.

واقترح النائب فريدي البياضي، أن يكون التدريس في حصص مشتركة حيث يتم تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان، و مبادىء التسامح والمواطنة، والعيش المشترك .

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك خطورة كبيرة في قضية وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، مشيراً إلى أن ذلك يعطي مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة و هدامة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة، مستشهداً بوجود عدة أمثلة لنصوص دينية في مناهج غير منهج الدين.