طارق السيد لـ دوت الخليج: باتشيكو أفضل مدرب في مصر (فيديو)

فجر طارق السيد نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثفيل بعدما أختار مدرب الزمالك الحالي جايمي باتشيكو كأفضل مدير فني في البطولة الحالية في مصر، وذلك بالرغم من خسارة الزمالك لبطولة أفريقيا أمام الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "الزمالك مع باتشيكو يقدم أفضل كرة قدم هجومية، ويظهر الشكل المناسب للزمالك خلال الفترة الحالية، وهو ما كان غائبا خلال فترة تواجد باتريس كارتيرون مع الزمالك في بداية الموسم القادم والذي كان يعتمد علي أسلوب اللعب الدفاعي مع الفارس الأبيض".

وأكمل: "الزمالك مع باتشيكو لديه حلول هجومية كثيرة وأيضا تواجد تنظيم دفاعي محكم من جانب اللاعبين خلال المباريات الكبري، ويستطيع الخروج بالنتيجة المطلوبة، وذلك ما حدث خلال مباراة الرجاء المغربي في دوري ابطال أفريقيا والمساهمة في صعود الزمالك للمباراة النهائية والخسارة أمام الأهلي بعدما قدم مستوي هجومي جيد خلال المباراة".

وزاد: "أما عن أفضل مدير فني مصري متواجد في بطولة الدوري، فهو رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، وقدم إنجازا كبيرا مع الفريق خاصة أنه استلم الفريق مهلهلا بعد تمكن من البقاء في بطولة الدوري الموسم الماضي بصعوبة كبيرة، واستمر هذا الموسم بنفس قوام لاعبي الموسم الماضي وخسر لاعبين آخرين كان من أهمهم لاعبي الأهلي المعارين وعلي رأسهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق".

واختتم: "يمتاز رضا شحاتة بثبات التشكيل وهو ما يفتقدة بعض المدربين المتواجدين في بطولة الدوري الممتاز، وتواجد الفريق في المربع الذهبي حاليا يمثل إنجازا كبيرا لهم ويمكنهم المنافسة علي الصعود لبطولة الكونفدرالية الموسم القادم، وبالرغم من فقدان الفريق المهاجم والتر بواليا ورحيلة لصفوف الأهلي غلا أن الفريق ظل متماسكا وقدم نتائج جيدة، وأتمني له النجاح والتوفيق الدائم مع فريق الجونة لأنه مشروع مدرب كبير قادم في بطولة الدوري المصري".

وأستضاف موقع دوت الخليج طارق السيد نجم الزمالك السابق، خلال ندوة صحفية من أجل الحديث علي أهم الموضوعات المتواجدة علي الساحة الرياضية.