التعليم: امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية ستجرى بلجان تقليدية آخر العام

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول قائلاً: "امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية سيتم تأجيلها لنهاية العام".





وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة، اليوم الأحد، أن طلاب "kg1" إلى الصف الثالث الإبتدائى لن يخضعوا للامتحانات، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ستجرى فى لجان تقليدية فى آخر العام، وسيتم عرض جدول بها لاحقا. وأشار إلى أن سنوات النقل من رابعة ابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى سيتم عقد امتحان مجتمع فى جميع المواد فى يوم واحد فقط لكل سنة دراسة من هذه السنوات، معلقًا: "المدرسة مش هايكون فيها غير الصف الدراسى اللى بيمتحن بس عشان التباعد الاجتماعى".

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