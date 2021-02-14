التعليم: امتحان EST المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية للتنسيق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرى منذ هذا التاريخ وليس بأثر رجعى.





وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة، اليوم الأحد: "اللى عايز يدخل جامعات مصرية لازم ياخد امتحان EST". وأوضح أن ضوابط الـMATCHING أو الSUPER MATCHING، سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، لا سيما وأن ذلك موضوع أكاديمى معقد.

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