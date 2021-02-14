جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة، اليوم الأحد: "خبر مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع خبر غلط، والخبر الصح استكمال العام الدراسى وانعقاد امتحانات الترم الأول، إحنا زودنا الأسبوع ده عشان الطلاب تحضر نفسها مش عشان تعتبره إجازة".
وأوضح وزير التعليم، أن امتحانات الترم الأول ستعقد من 27 فبراير إلى 9 مارس، وامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام فى لجان تقليدية.
وأشار إلى أن الحضور بدون غياب اختيارى، حسب الجدول كما فى الترم الأول بداية من 10 مارس، مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية، والغياب الاختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: استئناف الدراسة فى 10 مارس.. وخبر مد الإجازة غلط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.