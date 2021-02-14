وزير التعليم: استئناف الدراسة فى 10 مارس.. وخبر مد الإجازة غلط

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة، اليوم الأحد: "خبر مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع خبر غلط، والخبر الصح استكمال العام الدراسى وانعقاد امتحانات الترم الأول، إحنا زودنا الأسبوع ده عشان الطلاب تحضر نفسها مش عشان تعتبره إجازة".

وأوضح وزير التعليم، أن امتحانات الترم الأول ستعقد من 27 فبراير إلى 9 مارس، وامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام فى لجان تقليدية.

وأشار إلى أن الحضور بدون غياب اختيارى، حسب الجدول كما فى الترم الأول بداية من 10 مارس، مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية، والغياب الاختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية.