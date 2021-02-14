محافظ بنى سويف يناقش المخطط العام لإنشاء مدينة سياحية بواحة ميدوم

جدة - نرمين السيد - ناقش محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم المخطط العام، الذى أعدته الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة السياحة والآثار، وذلك بشأن إقامة مدينة متكاملة على مساحة 2.124 فدانًا القريبة من منطقة واحة ميدوم السياحية بمركز الواسطى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده غنيم اليوم الأحد بحضور نائب المحافظ بلال حبش، السكرتير العام جمال مسعود، ومدير عام تخطيط المناطق السياحية بهيئة التنمية السياحية الدكتور مهندس خالد مصطفى، ومدير الإدارة العامة للتقييم للعقارى الدكتور مهندس محمد أسامة، ومهندس أول تخطيط بالإدارة العامة لتخطيط المناطق السياحية محمد عطا، ومدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة الدكتور علاء سعيد.

وأوضح المحافظ، أن المخطط المقدم يتضمن تصورا علميا وتصميمات تفصيلية لمقومات المدينة وإمكانية شمولها قطاعات عديدة سياحيا، وتجاريا، وعقاريا، وترفيهيا، وثقافيا، وغيرها من الأنشطة التى تساهم فى استثمار المنطقة المتميزة التى يطلق عليها المثلث الذهبى، وتعتبر نقطة تلاقى 3 محافظات وهى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف بالقرب من المنطقة السياحية بواحة وهرم ميدوم.

وناقش المحافظ، أيضا خلال الاجتماع، المخطط والتصور المقدم من الهيئة والذى يأتى ضمن الخطوات والنتائج المثمرة للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وهيئاتها المختصة لتحقيق نقلة سياحية بالمحافظة ضمن الاستراتيجية السياحية التى أعدتها المحافظة لـ5 سنوات قادمة، وتستهدف استثمار كافة موارد المحافظة فى القطاع لوضع المحافظة بمكان مميز على خريطة مصر السياحية محليا وعالميا.