هالة زايد : إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ 10 محافظات غدا بالمجان 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية من 15 إلى 24 من فبراير الجارى، تحت شعار: "حقك تنظمى"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن هذه القوافل سيتم إطلاقها بمحافظات "أسيوط والبحيرة والقليوبية والأقصر والغربية وسوهاج وأسيوط وأسوان والدقهلية والشرقية"، وذلك ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجانية خلال العام الجارى، بالقرى التى تشملها المبادرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالى.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق الخمس قوافل الأولى أيام 15 و16 و17 فبراير الجارى بقرى العتامنة والحواتكة وبنى رافع بإدارة منفلوط محافظة أسيوط، وعبدالسلام عارف وعمر مكرم وكمال صلاح الدين بإدارة بدر "التحرير" محافظة البحيرة، والأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر محافظة القليوبية، والرزيقات بحرى والمحاميد بحرى والشهداء بإدارة أرمنت محافظة الأقصر، والرضوان وبهرمس والمنصورية بإدارة القناطر غرب محافظة الجيزة.

وأضاف أنه سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 22 و23 و24 من شهر فبراير الجارى بقرى الهجارسة والكوامل بحرى وأولاد شلول بمحافظة سوهاج، وكوم المنصورة والمعابدة والسوالم البحرية بإدارة أبنوب بأسيوط، والمنشية الجديدة وسبيل العرب وكفور كوم أمبو بإدارة كوم أمبو بأسوان، والضهرية وأبو جلال وبساط كريم الدين بإدارة شربين بالدقهلية، وبنى عباد وبنى شبل والطيبة بإدارة القنايات بالشرقية، لافتاً إلى أنه يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

وذكر عباس أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خصوصا الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيى تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيى النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.