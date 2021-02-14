وزير التعليم: توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين قبل نهاية مارس 2021

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة، اليوم الأحد: "إن شاء الله تكون سنة جميلة ننجح فيها كلنا ونعدى للسنة الجاية بدون مشاكل رغم جائحة كورونا".

وأوضح أن لجنة مكافحة كورونا تتابع أى تطورات للجائحة، مؤكدًا أن الدولة وافقت على ما عرضته الوزارة، مضيفًا: "كل ده عشان نحافظ على السنة دى والتحصيل العلمى لأولادنا".