جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة، اليوم الأحد: "إن شاء الله تكون سنة جميلة ننجح فيها كلنا ونعدى للسنة الجاية بدون مشاكل رغم جائحة كورونا".
وأوضح أن لجنة مكافحة كورونا تتابع أى تطورات للجائحة، مؤكدًا أن الدولة وافقت على ما عرضته الوزارة، مضيفًا: "كل ده عشان نحافظ على السنة دى والتحصيل العلمى لأولادنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين قبل نهاية مارس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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