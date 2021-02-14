البياضى يقترح تدريس مادة الدين فى حصص مشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعاً لها، اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم فى مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك بناءً على الطلب الذى تقدم به النائب فريدى البياضى عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم.





وقال فريدى البياضى خلال اجتماع اللجنة، إن التعليم قضية أمن قومى، مضيفاً : لو رجعنا لأدبيات الإخوان وكتابات حسن البنا نرى أن الجماعة كان لديها منهجاً واضحاً للسيطرة على التعليم والمعلمين وراينا أخونة وزارة التربية والتعليم وقت حكم الإخوان، لذا وجب أن نرى الخطة العكسية الاستباقية من التربية والتعليم فى مناهضة الإرهاب والتطرف.

وطالب البياضى بمراجعة مناهج الدراسات وما بها من مواد تساهم فى التطرف وتقدم أجزاء انتقائية من التاريخ، قائلاً: "على سبيل المثال هناك تجاهل أو اختصار مجحف للحقبة القبطية من التاريخ والرموز التى ساهمت فى التاريخ المصرى والحياة الوطنية".

واقترح النائب فريدى البياضى، أن يكون تدريس الدين فى حصص مشتركة حيث يتم تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان، ومبادىء التسامح والمواطنة، والعيش المشترك.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن هناك خطورة كبيرة فى قضية وضع نصوص دينية فى مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، مشيراً إلى أن ذلك يعطى مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التى استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة، مستشهداً بوجود عدة أمثلة لنصوص دينية فى مناهج غير منهج الدين.