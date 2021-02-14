حقوق الإنسان بالنواب تناقش بيانات وزراء الحكومة

واتفق أعضاء اللجنة على أن يتضمن اجتماع الغد التعليق على البيانات وتوصيات اللجنة ورأى اللجنة.
وقال النائب رضوان، إنه تم إحالة 8 بيانات من وزارات مختلفة وتم توزيعها على أعضاء اللجنة"، موضحا أنه ورد إلى اللجنة بيانات جديدة من وزارات (الصحة والسكان، السياحة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة)، وتم توزيعها وفقا لاهتمامات الأعضاء.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة النائب أحمد منصور إنه من خلال دراسة بيان وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أرى أنه جاء محققا لمعايير حقوق الإنسان بنسبة كبيرة، إلا أن الوزيرة عندما تحدثت فى بيانها أمام الجلسة العامة اختزلت دور حقوق الإنسان فى قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وجاء اجتماع اللجنة لدراسة ما يدخل فى اختصاصها فيما جاء فى نص بيان الوزراء أعضاء الحكومة فى معرض بيان الحكومة أمام الجلسة العامة للمجلس عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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