صور: بمناسبة عيد الحب .. صندوق تحيا مصر يسلم 158 فتاة تجهيزات الزواج 

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، احتفالية بالمدينة الشبابية فى حى الأسمرات لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب الذى يحتفل به العالم فى الرابع عشر من فبراير كل عام.





حضر الاحتفالية خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، فى مقدمتهم ليلى علوى، ولبلبة، ومنى عبدالغنى، ومروة ناجى، ورباب عبدالعاطى، وقدمت الاحتفالية الإعلامية داليا أشرف.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لإدخال روح البهجة والسعادة على أكثر عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأضاف أن احتفالية اليوم تأتى فى إطار التكامل والتنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة حياة كريمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، والخدمات التى من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة.

وأوضح عبدالفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على: "ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهى- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل" قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه.

وأشار إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى ليتم التقييم من خلالها، وهى :

- ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام.

- أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

- ألا تكون قد سبق لها الزواج.

- التميز الإيجابى للفتيات اليتيمات وذوى الهمم.

كما يتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتى لديهم عقبة فى إتمام الزواج، وأشار المدير التنفيذى للصندوق إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها فى شهر إبريل عام 2019، حيث تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 230 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم فى هذه المعارض، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج حتى الآن، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم، فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.