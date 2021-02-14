وزير التعليم: امتحانات الثانوية لن تكون قبل شهر يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة، اليوم الأحد، أن امتحانات الثانوية العام إلكترونية لجميع الطلاب فى لجان مدرسية مراقبة مثل ثانوية العام الماضى، وسيتم الإعلان عن التفاصيل نهاية شهر فبراير.

وأكد أن امتحانات الثانوية لن تكون قبل شهر يوليو، لا سيما بعد تغيير الخريطة الزمنية للدراسة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على عدم حذف أى شىء من المناهج الدراسية لأى فصل دراسى والعمل على التقييم المنضبط.