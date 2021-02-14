 التعليم:من يخشى على ابنه من الحضور يقدم طلبا بعدم استكمال العام الدراسى

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ولى الأمر الذى يختار أن يأتى ابنه للمدرسة فقط، وسوف يحضر الطالب 4 أيام فقط حتى نهاية العام، وعلى ولى الأمر تقديم طلب برغبته، مشيرا إلى أن من يخشى على ابنه من الحضور يقدم طلبا بعدم استكمال العام الدراسى.

وأوضح الوزير أن الطلاب من الصف الرابع حتى الثانى الثانوى يؤدون امتحانا مجمعا بواقع 3 امتحانات خلال 3 شهور وهى بديلة عن امتحانات آخر العام، موضحا أنه سيتم عقد امتحانات تجريبى لطلاب الثانوية العامة للتمرين على الامتحان النهائى، مؤكدا أن الطلاب المنازل والراسبين سوف يؤدون الامتحان إلكترونيا بنظام التقييم الجديد، قائلا: علشان ننهى الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونية بلجان مراقبة ويحصل الطالب على فرص مختلفة قائلا: على الأرجح لن تبدأ قبل شهر يوليو والدولة حريصة على عدم حذف أى مناهج

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى 2020 / 2021 بالمدارس".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.