وزير التعليم: التيرم الثانى يبدأ 10 مارس بجداول حضور للمدرسة أسبوعيا

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان الفرص التى سيحصل عليها الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن امتحان المصرى est لطلاب الدبلومة الأمريكية هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ ولكن ليس بأثر رجعى.

وأشار الوزير إلى أنه بعد 10 مارس ستعود الدراسة بالترم الثانى بنفس جداول الحضور التى تم الإعلان عنها مع بداية العام الدراسى، لافتا إلى أن من يختار التعليم عن بعد هناك قنوات تعليمية لتغطية جميع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، موضحا أن الدولة تتابع التطورات وأى قرار محتاجين نأخذه سنأخذه والرئيس عبد الفتاح السيسى بحث ما عرضناه بدقة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى 2020/ 2021 بالمدارس".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.