نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمناً صور لتجمع عدد من المواطنين أعلى كوبرى ستانلى بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان ( صور عيد الحب من على كوبرى ستانلى فى إسكندرية ) .
وأكد المصدر أن الصور المُشار إليها قديمة تعود إلى عام 2017 ،مؤكداً إضطلاع الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المُشار إليها فى إطار الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واقعة قديمة.. مصدر أمني ينفي احتفالات عيد الحب أعلى كوبري ستانلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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