واقعة قديمة.. مصدر أمني ينفي احتفالات عيد الحب أعلى كوبري ستانلي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمناً صور لتجمع عدد من المواطنين أعلى كوبرى ستانلى بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان ( صور عيد الحب من على كوبرى ستانلى فى إسكندرية ) .

وأكد المصدر أن الصور المُشار إليها قديمة تعود إلى عام 2017 ،مؤكداً إضطلاع الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المُشار إليها فى إطار الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين .