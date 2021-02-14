وزير التربية والتعليم: التنسيق مع الصحة لإعطاء العاملين بالمنظومة التعليمية لقاح فيروس كورونا

التنسيق مع وزارة الصحة لإعطاء العاملين بالمنظومة التعليمية لقاح فيروس كورونا. قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

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