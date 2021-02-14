مفيش عمرة فى رمضان.. الإجراءات السعودية تضرب شركات السياحة فى مقتل والجاني كورونا

ينتظر الملايين من المسلمين حول العالم ، لحظة اعلان المملكة السعودية ، عودة رحلات العمرة مرة اخري ، بالاشتراطات التى تتناسب مع الاجراءات الوقائية والاحترازية .

من جانب أخر تضررت شركات السياحة المصرية ، من جمود الموقف نتيجة الاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا ، لتنهار أمام تداعيات الفيروس ، وفيما يلى نرصد ، أراء أصحاب شركات السياحة لعرض موقفها وتأثرها من اجراءات فيروس كورونا.

قال باسل السيسي عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق، لـ"دوت الخليج" ، أنه لم تجد اى مستجدات حول عودة رحلات العمرة مرة أخري حتى الان ، مشير الى أن السعودية منعت دخول و خروج مواطنيها حتى 13 مايو القادم .

وأكد السيسي أن الاجراءات القوائية و الاحترازية حق أًصيل للملكة السعودية ، ولكن الشركات السياحية وقع عليها ضرر بالغ ، جراء فيروس كورونا ، أفقدها قوتها على الاستمرار .

وأشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أنه لن يكون هناك رحلات عمرة في رمضان هذا الموسم ، فى ظل الاجراءات الحالية .

واضاف أن خسائر الشركات السياحية ، ضخمة ، متوقعا ألا يكون هناك عمرة أو حج أو سفر بشكل كثيف في 2021 ، والشركات وصلت لعدم مقدرتها على تحمل اى شيئ ، بعد أن تحملت فوق امكانيتها خلال الفترة الماضية .

واكد ايهاب عبدالعال عضو مجلس ،ان تصريحات السعودية جاءت بتعليق الرحلات الدولية الى 1 ابريل القادم ، واليوم هناك عدة قرارات جديدة منها اغلاق المطاعم و المسارح وهي مؤشرات تؤكد غياب موسم العمرة .

وأشار عبدالعال الي ، ان الأمر وصل لمرحلة ان التوقيت يصعب فيه تنفيذ رحلات العمرة حفاظا على صحة المواطن المصري و السعودي ، وطبقا للاجراءات المتبعة يصعب عودة الرحلات، موضحا انه فى انتظار موقف المملكة من تنظيم الحج و هل سيكون تمثيل بروتوكولي مثل العام السابق او بنسبة .