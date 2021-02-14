في عيد الحب.. "تحيا مصر" يسلم 158 عروسا أولى بالرعاية تجهيزات الزواج

نظم صندوق تحيا مصر، احتفالية بالمدينة الشبابية في حي الأسمرات لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب الذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من فبراير كل عام.

حضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، في مقدمتهم ليلي علوي، ولبلبة، ومنى عبد الغني، ومروة ناجي، ورباب عبد العاطي، وقدمت الاحتفالية الإعلامية داليا أشرف

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لإدخال روح البهجة والسعادة على أكثر عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأضاف أن احتفالية اليوم تأتي في إطار التكامل والتنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة حياة كريمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، و الخدمات التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة.

وأوضح عبد الفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنية.

وأشار إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي:

ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام.

أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ألا تكون قد سبق لها الزواج.

التميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم.

كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهم عقبة في إتمام الزواج.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، حيث تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توزيع حوالي 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 230 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج حتى الآن، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.