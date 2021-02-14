وزيرة الصحة: إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ 10 محافظات غدا بالمجان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية من 15 إلى 24 من فبراير الجاري، تحت شعار: "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه القوافل سيتم إطلاقها بمحافظات (أسيوط والبحيرة والقليوبية والأقصر والغربية وسوهاج وأسيوط وأسوان والدقهلية والشرقية) وذلك ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجانية خلال العام الجاري، بالقرى التي تشملها المبادرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق الخمس قوافل الأولى أيام 15 و16 و17 فبراير الجاري بقرى العتامنة والحواتكة وبني رافع بإدارة منفلوط محافظة أسيوط، وعبدالسلام عارف وعمر مكرم وكمال صلاح الدين بإدارة بدر "التحرير" محافظة البحيرة، والأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر محافظة القليوبية، والرزيقات بحري والمحاميد بحري والشهداء بإدارة أرمنت محافظة الأقصر، والرضوان وبهرمس والمنصورية بإدارة القناطر غرب محافظة الجيزة.

وأضاف أنه سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 22 و23 و24 من شهر فبراير الجاري بقرى الهجارسة والكوامل بحري وأولاد شلول بإدارة سوهاج محافظة سوهاج، وكوم المنصورة والمعابدة والسوالم البحرية بإدارة أبنوب محافظة أسيوط، والمنشية الجديدة وسبيل العرب وكفور كوم أمبو بإدارة كوم أمبو محافظة أسوان، والضهرية وأبو جلال وبساط كريم الدين بإدارة شربين محافظة الدقهلية، وبني عباد وبني شبل والطيبة بإدارة القنايات محافظة الشرقية، لافتًا إلى أنه يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

وذكر "عباس" أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.