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انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. رسمياً موعد امتحانات الترم الأول 2021 من 4 ابتدائي إلى 2 إعدادي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل عن موعد امتحانات الترم الأول 2021، وأكد وزير التربية والتعليم أن الإمتحانات ستعقد في جميع المواد خلال يوم واحد، وذلك بالنسبة إلى سنوات النقل.
موعد امتحانات الترم الأول 2021
وأضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم منذ قليل امتحانات الترم الأول عقب إجازة منتصف العام سوف يتم تنفيذها بأقل قدر ممكن من تواجد الطلاب في المدارس، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
وحول موعد امتحانات الترم الأول 2021 أكد الوزير أنها ستبدأ يوم 27 فبراير الحالي وتنتهي يوم 9 مارس، على أن يتم إجراء الإمتحانات في جميع المواد خلال يوم واحد فقط.
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هذا وقد أعلن مجلس الوزراء أمس عن مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع آخر، وجاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء منذ قليل برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
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