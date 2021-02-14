جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.."تعرف عليه"

كشف الدكتور طارق شوقي، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد شوقي خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة، أن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي تبدأ في 28 فبراير، وتنطلق امتحانات الصف الخامس الإبتدائي في الأول من مارس، على أن تكن امتحانات الصف السادس الإبتدائي في 2 من مارس المقبل.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي في 3 مارس، ويليه امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس، مؤكدًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون خلال يوم واحد فقط لكل صف دراسي.

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