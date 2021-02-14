جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.."تعرف عليه"

امتحانات- ارشيفية
كشف الدكتور طارق شوقي، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.
امتحانات الفصل الدراسي الأول
وأكد شوقي خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة، أن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي تبدأ في 28 فبراير، وتنطلق امتحانات الصف الخامس الإبتدائي في الأول من مارس، على أن تكن امتحانات الصف السادس الإبتدائي في 2 من مارس المقبل.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي في 3 مارس، ويليه امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس، مؤكدًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون خلال يوم واحد فقط لكل صف دراسي.
موقف وزارة التعليم من عودة الدراسة
كما أوضح وزير التعليم، أنه سيتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكلًا من الفصول السالف ذكرها، على أن يتم امتحانهم كل أخر شهر بداية من "مارس - ابريل- مايو".
الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وافقت، خلال اجتماعها مساء أمس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.
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