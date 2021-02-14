محمد صلاح يوجه رسالة خاصة لجمهور ليفربول.. تعرف عليها

عبر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزي، من خلال تغريدة علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، عن وعد خاص لجمهور الريدز بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة السابقة، والتي لم تحدث منذ عام 2014، ووعد جمهوره بالقتال حتي النهاية.

وأكد صلاح قائلا: "‏لقد كانت فترة صعبة لعدة أسباب. نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية ، لن نسمح بتحديد مسار هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها .. هذا هو وعدي لكم جميعا".

ويذكر أن ليفربول حقق مع الالماني يورجن كلوب بطولة الدوري لموسم2020، وبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 علي حساب توتنهام بنتيجة هدفين دون رد، ووصيف الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019 بفارق نقطة عن البطل، ووصيف دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة ثلاث أهداف لهدف.

في حين حصل الفرعون المصري علي جائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير الماضي، بعد الهدف الرائع في شباك ويست هام يونايتد.

سبب غياب فان دايك وفابينيوعن صفوف الريدز نتائج سلبية خلال المباريات التي يقع فيها الفريق، والدليل علي ذالك تعدد الأهداف التي يتلقاها ليفربول والتي وصلت هذا الموسم إلي 32 هدف خلال 24 مباراة.

ويعد من ضمن أهم أسباب تراجع الليفر هو فقد أليسون بيكر، حارس الفريق، تركيزه في ظل غياب فابينيو وفانديك وماتيب وجوميز من الصفوف الدفاعية أظهرت الضعف والجرح الذي أحدثتة هذه الغيابات أمام مرمي الحارس البرازيلي، الذي لايرحم وخاصتا في الدوري الأنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز كل مباراة علي ألحان "لن تسير لوحدك أبدا" وهي أغنية يغنيها الجمهور قبل بداية كل مباراة مما يدل علي الوفاء للنادي، وهي أغنية مسرحية كتبها رودجرز وهامرشتاين لمسرحيتهم الغنائية لعام 1945 والتي تعرف باسم "Carousel".

و لاقت تلك الأغنية نجاحاً هائلاً، فسرعان ما أصبحت الأغنية الرسمية لنادي ليفربول، ويقوم الجمهور بغنائها قبل بداية كل مباراة على أرضه،وتم نحت بداية الأغنية وهي عبارة "لن تسير لوحدك أبداً"، على الجزء العلوي من بوابة شانكلي في سور ملعب الأنفيلد.