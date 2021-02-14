لجنة الإدارة المحلية تنعقد لمناقشة بيان الوزير

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

ممثل وزارة التنمية المحلية يستعرض خطة التحول إلي أكاديمية سقارة للتدريب

واستعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، خطة التحول إلي أكاديمية سقارة للتدريب، وتشمل مركز تدريب الإدارة المحلية، مركز استشارات تدريبية وجودة واعتماد، مركز تعليم مهني فوق الجامعي، مركز تدريب الكتروني وتعليم عن بعد، ومركز تمكين الكوادر المدربة في المحافظات، مركز الدراسات والبحوث والاستشارات لتطوير الإدارة المحلية.

هذا وتستأنف اللجان النوعية بالبرلمان اليوم، عملها بشأن مناقشة عددًا من الملفات والقضايا المتعلقة بالشارع المصرى، وطرح بيانات الوزاراء التى ذكرها فى الجلسة العامة.