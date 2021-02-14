صناعة النواب: إقرار استرتيجية واضحة للصناعة يجعل مصر من أفضل 30 دولة صناعية في 2030

مجلس النواب - أرشيفية
أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أولوياتنا في المرحلة القادمة، هى وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات، وإذا نفذنا هذة الآليات مصر هتبقي فى عام ٢٠٣٠، من أفضل ٣٠ دولة على مستوى الصناعة، لأن الجزء الصعب التعامل فهناك بنية تحتية وطرق ومصانع ينقصنا فقط التنسيق بين الجهات.
معتز محمود: لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات
وأضاف عضو مجلس النواب، معتز محمد محمود، خلال ترأسة اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات، التى من الممكن استهدافها وكذلك مدى توافر المواد الخام، ولفت إلى أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار، بينما المستهدف ١٠٠ مليار دولار، ولابد من تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناعات.
ولفت معتز محمود، إلي ضرورة استهداف الصناعات المربحه وعلي سبيل المثال سوق المسبوكات في مصر تنتج 50 الف طن مصر بينما المانيا تنتج 5 مليون و٣٠٠الف طن ويصل سعر الـ ٢٠ الف طن لمليار دولار وكذلك زيت الطعام بنستورد مليون و٤٠٠ الف طن زيت باجمالي ٦٠٠ مليون دولار مشددا علي ضرورة التفكير برة الصندوق.
ووافقت اللجنة نهائيا علي قانون مقدم من الحكومه علي مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء وتم التصويت عليه بالاجماع تمهيدا لعرضه علي الجلسه العامه غداُ.
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