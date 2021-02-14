صناعة النواب: إقرار استرتيجية واضحة للصناعة يجعل مصر من أفضل 30 دولة صناعية في 2030

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أولوياتنا في المرحلة القادمة، هى وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات، وإذا نفذنا هذة الآليات مصر هتبقي فى عام ٢٠٣٠، من أفضل ٣٠ دولة على مستوى الصناعة، لأن الجزء الصعب التعامل فهناك بنية تحتية وطرق ومصانع ينقصنا فقط التنسيق بين الجهات.

معتز محمود: لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات

وأضاف عضو مجلس النواب، معتز محمد محمود، خلال ترأسة اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات، التى من الممكن استهدافها وكذلك مدى توافر المواد الخام، ولفت إلى أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار، بينما المستهدف ١٠٠ مليار دولار، ولابد من تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناعات.

ولفت معتز محمود، إلي ضرورة استهداف الصناعات المربحه وعلي سبيل المثال سوق المسبوكات في مصر تنتج 50 الف طن مصر بينما المانيا تنتج 5 مليون و٣٠٠الف طن ويصل سعر الـ ٢٠ الف طن لمليار دولار وكذلك زيت الطعام بنستورد مليون و٤٠٠ الف طن زيت باجمالي ٦٠٠ مليون دولار مشددا علي ضرورة التفكير برة الصندوق.

ووافقت اللجنة نهائيا علي قانون مقدم من الحكومه علي مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء وتم التصويت عليه بالاجماع تمهيدا لعرضه علي الجلسه العامه غداُ.