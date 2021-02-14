آخر اخبار التعليم في مصر 2021.. عودة الدراسة بداية من 10 مارس

يبحث العديد من أولياء الأمور عن آخر اخبار التعليم في مصر 2021، بعد قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، فضلًا عن شكل عودة الدراسة من جديد التي أضحت اختيارية للطلاب وأولياء الأمور، حسبما وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ضمن الإجراءات الإحتياطية التي تم إتخاذها ضمن قرارات إدارة الأزمة.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بداية الفصل الدراسي الثاني في 10 مارس المقبل، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون بنفس جداول الحضور التي تم الإعلان عنها مع بداية العام الدراسي.

آخر اخبار التعليم في مصر 2021

وأوضح شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة، أن من يختار التعليم عن بعد هناك قنوات تعليمية لتغطية جميع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، مؤكدًا أن قرار حضور الطلاب في المدارس سيكون اختياري.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

قرارات وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، أن ولى الأمر الذى يختار أن يحضر ابنه للمدرسة سوف يحضر الطالب 4 أيام فقط حتى نهاية العام، وعلى ولى الأمر تقديم طلب برغبته، مشيرا إلى أن من يخشى على ابنه من الحضور يقدم طلبًا بعدم استكمال العام الدراسي.

ولفت وزير التعليم، إلى أن الطلاب من الصف الرابع حتى الثانى الثانوى يؤدون امتحانًا مجمعًا بواقع 3 امتحانات خلال 3 شهور بداية من نهاية مارس حتى نهاية مايو، لتكون تلك الامتحانات بديلة عن امتحانات آخر العام.