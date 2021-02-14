أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم في مصر

وزير التعليم- ارشيفية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من القرارات الهامة التي تخص امتحانات الطلاب سواء الفصل الدراسي الأول والثاني، وكذلك إستكمال الفصل الدراسي الثاني وعودة الطلاب إلى المدارس. أبرز قرارات وزير التعليم حول استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول ١. للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي: - لن يتم عقد امتحانات لهذه الصفوف ٢. للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي. - سيتم عقد امتحان واحد تحريري للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية (مواد داخل المجموع) والحضور سيكون يوم واحد فقط. - سيتم عقد اختبار شهري واحد لجميع المواد والحضور سيكون يوم واحد فقط وسيتم أخذ متوسط ​​درجة الثلاث اختبارات في نهاية الفصل الدراسي الثاني. ٣. لطلاب الصف الثالث الإعدادي: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي. - سيتم عقد امتحانات تحريرية للشهادة الإعدادية في شهر يونيو القادم في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي. ٤. لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي. - سيتم عقد امتحان إلكتروني للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية في لجان بالمدرسة. - سيتم عقد اختبار شهري إلكتروني لمختلف المواد من المنزل. ٥. لطلاب الصف الثالث الثانوي: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي. - سيتم عقد امتحان تجريبي إلكتروني من المنزل في شهر أبريل القادم. - سيتم عقد امتحانات إلكترونية للشهادة الثانوية في شهر يونيو القادم في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي. ٦. تعقد امتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية في نهاية العام الدراسي. ٧. سيتم الإعلان عن امتحانات الطلاب في الخارج والتعليم الفني قبل نهاية الأسبوع. ٨. من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.

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