ابرز قرارات وزير التعليم بشأن الثانوية العامة وطلاب الدبلومة الأمريكية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية عن طريق التابليت وبحضور الطلاب للمدارس بلجان رقابية.

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وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد من أجل إعلان مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الدراسة بالترم الثاني، أن طلاب الثانوية العامة اختباراتهم الكترونية، قائلًا:" كل طلاب الثانوية العامة بمختلف أنواعهم سيتم امتحانهم في لجان مدرسية مراقبة بس بدل البوكليت هيبقى التابلت، وسوف يتم تدريبهم على استخدام التابلت عن طريق اختبار تدريبي تمهيدًا لاختبار أخر العام".

موعد امتحانات الثانوية العامة

وعن موعد امتحانات الثانوية العامة قال شوقي:"على الأرجح لن تبدأ قبل شهر يوليو والدولة حريصة على عدم حذف أى شئ من المناهج، وسوف نعلن عن جدول المحاولات والفرص التي سنمنحها للطلاب، خلال الفترة القادمة".

موقف طلاب المنازل والراسبين من الامتحانات

وأكد وزير التربية والتعليم، أن طلاب المنازل والراسبين ستكون امتحاناتهم الكترونية ويتم تدريبهم على استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات.

وزير التعليم يوضح موقف طلاب الدبلومة الأمريكية

وعن طلاب الدبلومة الامريكية، أشار وزير التعليم أن الدولة اعتمدت امتحان بديل لهم، مشددًا على "قال القرار الجديد الذي يهم تلك الفئة من الطلاب هو أن الامتحان المصري (ESt) يعتبر المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات".

ولي الأمر يكتب تعهد بتعليم ابنه عن بعد بدلًا من الحضور للمدرسة

فيما كشف وزير التعليم عن ولي الأمر وحده هو الذي يختار ويقرر حضور ابنه المدرسة أم الاكتفاء بالتعليم عن بعد وحضوره وقت الامتحانات فقط والتي ستكون 4 أيام فقط، ولكن الأمر يتطلب من ولي الأمر تقديم طلب بذلك.

ولفت أن من يخشى على ابنه من الخروج مطلقًا للمدرسة فعليه تقديم طلب لتأجيل السنة الدراسية لأبنه والوزارة لن تتعامل مع الطالب أنه راسب.

منصات التعليم عن بعد

أكد وزير التعليم أن هناك كم هائل من مصادر التعلم عن بعد، والتي وفرتها الوزارة لكافة الفصول التعليمية من المنصات سواء عبر الانترنت مثل منصة مدرستي وذاكر وبنك المعرفة أو من خلال القنوات التعليمية وغيرها.