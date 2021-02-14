منظومة الشكاوى الحكومية تُنسق مع الجهات المعنية لحل مشكلة فتاة الدقهلية

جدة - نرمين السيد - استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لمناشدة رصدها فريق عمل المنظومة، خلال الفترة الماضية، للمواطنة "هـ.أ"، والمقيمة بقرية الضهرية بمحافظة الدقهلية، والتى تم تداولها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، وإحدى القنوات الفضائية، والمتضمنة معاناة الحالة من بتر خلقى بأطرافها العلوية وقصر بالقدم اليمنى بما يُعيقُها عن الحركة.





وطالبت المواطنة الجهات الحكومية بتقديم يد العون لها وتوفير أطراف صناعية تمكنها من التغلب على إعاقتها التى لازمتها منذ الولادة، خصوصًا أنها يتيمة الأب ولا تستطيع تحمل تكلفة ذلك.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، إلى أنه تم على الفور التواصل مع الدكتور أحمد عبدالرحمن الإتربى، مدير مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالمعهد القومى للجهاز الحركى العصبى، والذى رحب باستقبال الحالة بمقر المعهد للفحص والعرض على الأطباء المختصين، حيث تم استقبالها وحجزها بالقسم الداخلى للطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل طوال الفترة الماضية، وذلك منذ أن تم رصد الحالة وحتى أمس.

وأوضح مدير المنظومة أن المريضة تعانى من بتر خلقى بالطرفين العلويين وقصر بالطرف السفلى الأيمن، وهو ما استوجب خضوعها لمرحلة تأهيل طوال هذه الفترة، كما تم عرض المريضة على استشارى جراحة العظام بالمعهد، وقرر احتياجها لإجراء جراحة غير عاجلة بالقدم اليمنى، ومن ثم تم تجهيز وتركيب الأجهزة التعويضية بالطرفين العلويين كما تم عمل جبيرة للطرف السفلى الأيمن كحل مؤقت للقصر.

وجدد الدكتور طارق الرفاعى التأكيد على استمرار قيام المنظومة برصد شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة التنسيق مع المسؤولين بالجهات المختصة للتعامل معها وإزالة أسبابها فى أسرع وقت ممكن.



