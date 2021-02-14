رياضة النواب تناقش تعديلات قانون الرياضة

واستمعت اللجنة لمقترحات النواب عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها فى قانون الرياضة.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، لتعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى.
وأكدت اللجنة، أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضة فى مصر، والتوجه لمزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى والتطوير.
ووافقت لجنة الصناعة، أيضا على اتفاقية المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود بحضور ممثلى الحكومة.
وأشاد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بأهمية الاتفاقية وتشجيع التصنيع وتنمية الاستثمارات.
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