رياضة النواب تناقش تعديلات قانون الرياضة

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمقدمة من الحكومة ورؤية النواب للتعديلات.





واستمعت اللجنة لمقترحات النواب عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها فى قانون الرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، لتعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى.

وأكدت اللجنة، أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضة فى مصر، والتوجه لمزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى والتطوير.

ووافقت لجنة الصناعة، أيضا على اتفاقية المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود بحضور ممثلى الحكومة.

وأشاد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بأهمية الاتفاقية وتشجيع التصنيع وتنمية الاستثمارات.