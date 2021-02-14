فيديو.. الأغنية الرسمية لمعرض ديارنا تحت رعاية وزارة التضامن

جدة - نرمين السيد - وتقول كلمات الأغنية "كل يوم دايما فى بلدى لولادها مشروع جديد، جديد فى شكله وفى خدماته، يبهرك فى إبداعاته، ديارنا معرضنا ده شغل إيد، اشتغل اكبر وانتج اعمل مشروعك واكسب، كل أسرة فينا تحقق أى حلم، فى ديارنا اعرض منتجاتك غير من مجرى حياتك، ديارنا معرضنا ده شغل إيد، مصر بتتكلم حرفى، ديارنا لكل مصرى". ويقام المعرض فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى، بمول كايرو فيستيفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجى للمرة الثالثة على التوالى وبالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات We ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. والمعرض مقام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية جميع المقيمين على أراضيها.

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