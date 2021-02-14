أبرز قرارات وزير التعليم خلال مؤتمر استئناف الدراسة

جدة - نرمين السيد - وقررت وزارة التربية والتعليم استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالشكل الآتى: 1. للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى: - لن يتم عقد امتحانات لهذه الصفوف 2. للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسى. - سيتم عقد امتحان واحد تحريرى للفصل الدراسى الأول للمواد الأساسية "مواد داخل المجموع"، والحضور سيكون يوم واحد فقط. - سيتم عقد اختبار شهرى واحد لجميع المواد والحضور سيكون يوم واحد فقط وسيتم أخذ متوسط ​​درجة الثلاث اختبارات فى نهاية الفصل الدراسى الثانى. 3. لطلاب الصف الثالث الإعدادى: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسى. - سيتم عقد امتحانات تحريرية للشهادة الإعدادية فى شهر يونيو المقبل فى لجان مدرسية حسب الجدول التقليدى. 4. لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسى. - سيتم عقد امتحان إلكترونى للفصل الدراسى الأول للمواد الأساسية فى لجان بالمدرسة. - سيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى لمختلف المواد من المنزل. 5. لطلاب الصف الثالث الثانوى: - سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسى. - سيتم عقد امتحان تجريبى إلكترونى من المنزل فى شهر أبريل المقبل. - سيتم عقد امتحانات إلكترونية للشهادة الثانوية فى شهر يونيو القادم فى لجان مدرسية حسب الجدول التقليدى. 6. تعقد امتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية فى نهاية العام الدراسى. 7. سيتم الإعلان عن امتحانات الطلاب فى الخارج والتعليم الفنى قبل نهاية الأسبوع. 8. من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية.

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