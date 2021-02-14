صناعة النواب : نسعى لجعل مصر من أفضل 30 دولة صناعية فى 2030

جدة - نرمين السيد - أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أولوياتنا فى المرحلة المقبلة، وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات، مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه الآليات ستصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مستوى الصناعة فى 2030.





وأضاف رئيس اللجنة خلال ترأسه اجتماع اليوم، أنه لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات، ومدى توافر المواد الخام ولفت إلى أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار المستهدف 100 مليار دولار ولابد تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذه الصناعات. ولفت إلى ضرورة استهداف الصناعات المربحة على سبيل المثال سوق المسبوكات فى مصر تنتج 50 ألف طن مصر، بينما ألمانيا تنتج 5 مليون و300 ألف طن ويصل سعر الـ 20 ألف طن إلى مليار دولار، وكذلك زيت الطعام نستورد مليون و400 ألف طن بإجمالى 600 مليون دولار. ووافقت اللجنة نهائيا على القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتم التصويت عليه بالإجماع تمهيدا لعرضه على الجلسه العامه غدًا.

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