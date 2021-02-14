الخطة والموازنة تطالب بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة وفى إطار آلية المراجعة الدورية التى تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها.

وقد تبين أن حجم المنصرف الفعلى بلغ حوالى 95.3 مليون جنيه، ليصبح المتبقى والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم هو مبلغ 904.7 مليون جنيه.

وأشارت اللجنة، أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم تبين أن هناك اختلاف بين إجمالى الأعداد الواردة بتاريخ فبراير 2020، والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ فى يناير 2021، لذلك طالبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد المطلوبة لسرعة صرف الحافز المخصص، مع موافاة المبالغ التى تم صرفها، وأسباب اختلاف الأعداد الواردة.

من جانبه قال مثل وزارة التربية والتعليم، أن هناك مدارس تدخل فى نظام الجودة وتستحق الحافز من هنا جاء الاختلاف والتباين فى الأعداد المستحقة لهذه الحافز .

وطالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة موافاة وزارة المالية بالأعداد بدقة وإرسال المستندات المطلوبة لعدم التأخير فى استكمال هذا الحافز.