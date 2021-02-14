محافظ بورسعيد: إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ يعد نقلة حضارية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن مشروع إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، يعد نقلة حضارية كبرى تخطو به مصر نحو طريق الدول العالمية المتقدمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بمنظومة واحدة، وتشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة وتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح.





جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المحافظ اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات، لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بحضور اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ويوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته :"أن بورسعيد شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات جعلت منها قاطرة التنمية لمصر، وحققت الترجمة العملية لتعبير الرئيس حلم بكرة بيتحقق الذى اطلقه فى عام 2015، وأصبحت حقيقة واقعة فى المشروع العملاق لتنمية شرق بورسعيد والمشروعات القومية للغاز الطبيعى الذى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر".

وتابع: "أن بورسعيد من أولى المحافظات التى بدأ بها مشروع التأمين الصحى الشامل، وهى المحافظة الرقمية الأولى، والتى تقدم خدمات عديدة فى مختلف المجالات، ولذلك تم اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، لتكون نموذجا يتم بعدها تعميم المشروع على مستوى الجمهورية، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، كما تم فى مشروعات التأمين الصحى والتحول الرقمى.

يشار إلى أن جلسات ورش العمل بدأت عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لمناقشة الجوانب الفنية للمشروع، والذى تتبلور صورته الكاملة بالمحافظة من الناحية النظرية والعملية خلال مارس المقبل.