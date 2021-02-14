جدة - نرمين السيد - والراهب الراحل من مواليد الاسكندرية، ورُسم راهبًا بيد المتنيح الأنبا مينا الصموئيلى، ورُسم قسا بيد الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير. وكان المسئول عن مبانى الدير والمنشآت والمعمار، وقام بتسليم الألحان والتسبحة للأباء الرهبان وطالبى الرهبنة

بصوته الشجى العذب والمريح، ولقب بـ "بلبل الدير". وخدم فترة وجيزة فى إيبارشية طموه مع الأنبا صموئيل أسقف طموه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الراهب القمص توماس الصمويلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.