طارق شوقى:امتحانات النقل من رابعة ابتدائى حتى الثانى الإعدادى فى يوم واحد...

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب من الرابع حتى الثانى الإعدادى بموجب امتحان واحد فقط لكل صف ، وينزل الطالب امتحان مجمع فى مارس وإبريل ومايو بواقع يوم واحد فقط لكل صف.

وتبدأ الامتحان للصف الرابع الابتدائى الأحد 28 فبراير وتستمر حتى 5 مارس لجميع الصفوف، مشيرا إلى أنه لن يأتى إلى المدرسة إلا الطلاب الذين لديهم امتحانات، كما يؤدى طلاب الثانوى العام بداية من 27 فبراير الجارى ومحدش هيروح المدرسة إلا الطلاب الذين يؤدون الامتحان ويستمرون حتى 9 مارس، وبعدها تعيد المدارس أبوابها لاستقبال الفصل الدراسى الأول.

وأوضح الوزير أن امتحانات الترم الأول تبدأ 27 فبراير حتى 9 مارس، مع تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية حتى نهاية العام، مع عودة الحضور للمدارس 10 مارس بدون غياب بجداول الترم الأول للحضور مع تشغيل مجموعات التقوية.