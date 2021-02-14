رئيس «المشرفة على انتخابات المحامين»: اكتمال النصاب القانوني لـ 3 نقابات فرعية

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابات "شمال الجيزة، والبحر الأحمر، وطنطا".

وأضاف «سخي»: «بينما لم يكتمل النصاب القانوني لنقابة القاهرة الجديدة، لتعقد جولة الإعادة لها يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري»، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

يشار إلى أن اليوم الأحد، عقدت الجولة الأولى لانتخابات نقابتي القاهرة الجديدة وطنطا، وجولة الإعادة لنقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر.