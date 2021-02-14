أدان السودان "العدوان الذي قامت به إثيوبيا" بدخول قواتها إلى اراضي تتبع له قانونًا، مشددا على أن هذا الأمر "انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحمل السودان، إثيوبيا المسئولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فورًا عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يدين العدوان الإثيوبي على أراضيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.