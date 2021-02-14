انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التموين: انتشار مكثف لمعارض أهلا رمضان هذا العام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن هذا العام سيشهد انتشاراً هائلاً لمعرض أهلاً رمضان، بتخفيضات تتراوح بين 25٪ و 30٪. علي أن يوفر الموردون والمصنعون والشركات القابضة للصناعات الغذائية وغرف تجارة الصناعات الغذائية للمواطنين سلعًا عالية الجودة بتخفيضات عالية.

وذكر المصيلحي أن الوزارة تخطط لبدء هذه المعارض في أوائل أبريل المقبل، على أن يقام المعرض الرئيسي في المركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام، وأن الوزارة سوف تراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

كما أشار إلى أن منافذ جمعيتي التي يصل عددها إلى 6 آلاف منفذ سوف تشارك في معارض أهلًا رمضان هذا العام، مؤكداً أن المعارض سوف تشمل كل أنواع السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة وياميش رمضان بعبوات مختلفة الحجم تناسب جميع العائلات.

وكشف المصيلحي في لقاء مع الموردين أن جميع المحلات التجارية ستشارك أيضًا في معرض أهلاً رمضان لهذا العام كما في السنوات السابقة، وتقدم خصومات وامتيازات للسلع حسب متطلبات الشهر المبارك.

وشدد وزير التموين على ضرورة التزام جميع المشاركين من سلاسل تجارية. الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.