انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار نهائي.. التعليم تعلن رسمياً عدم عقد أي امتحانات ترم أول وثاني لهذه الصفوف الدراسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نظّم الدكتور طارق شوقي منذ قليل مؤتمراً صحفياً حول امتحانات الترم الأول 2021، وكشف السيد وزير التربية والتعليم عن القرارات النهائية والتفاصيل الأولية حول آلية وكيفية إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول.

عدم عقد أي امتحانات الترم الأول 2021 ولا الثاني لهذه الصفوف الدراسية

وقد أكد شوقي أنه سوف يتم عقد امتحانات الترم الأول للصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدئي وحتى الصف الثاني الإعدادي خلال يوم واحد فقط لكل طالب، على أن تبدأ الإمتحانات يوم 27 فبراير الجاري وتنتهي يوم 9 مارس.

هذا وقد قرر وزير التربية والتعليم عدم إجراء امتحانات الترم الأول 2021 للصفوف الدراسية من كي جي ون وحتى الصف الثالث الإبتدائي، وذلك لتنفيذ فكرة متعة التعلم بعيداً عن عقد أي امتحانات لهذه الصفوف المذكورة.

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وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم تقييم الطلاب في مرحلة الحضانة والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي، عن طريق تقييم الأداء الفردي والجماعي وسلوك كل طالب على حدة، وذلك من خلال قياس المهارات التحريرية والشفوية والمهارية.