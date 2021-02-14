انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة الحصول على الإقامة المميزة في السعودية ورسوم الإقامة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد ومستجدات إلغاء نظام الكفيل وطريقة الحصول على الإقامة المميزة ورسوم الإقامة 2021، حيث جاء ذلك من منطلق إعطاء مزايا خاصة إضافية، للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، حيث قامت المملكة بتوفير نظام للإقامة المميزة، والذي أصبح واحدا من أفضل الأنظمة للإقامة على أراضي المملكة، وذلك بعد العمل به وكذلك اعتماده رسميا في عام 2019 الماضي.

وفي ذلك الصدد يوم نظام الإقامة المميزة على إعطاء حاملها عده مزايا وأيضا حقوق، والتي وفرها نظام الإقامة المميزة الحديث في السعودية، والذي يمكننا أن نعطي بعض إلا مثله منه مثل منح إقامة العمل، وأيضًا تأشيرة زيارة، وكذلك العديد من المزايا، والتي نسردها لكم في السطور التالية من خلال موقعنا مصر فايف.

رسوم وأنواع الإقامة المميزة

1- إقامة غير محددة المدة:

وهي تعني إعطاء إقامة غير محددة المدة داخل المملكة، ويستطيع أن يحصل عليها المتقدم بعد توافر الشروط المطلوبة الخاصة بنظام الإقامة المميزة، وكذلك دفع مبلغ مالي وقدره 800,00 ريال سعودي على أن يكون الدفع مرة واحدة.

2- إقامة محددة المدة (لسنة واحدة)

وهي تعني منح المتقدم إقامة محددة المدة، على أن يكون ذلك لمده سنه واحدة فقط، على أن تكون قابله للتجديد، وجاء ذلك طبقا لنظام الإقامة المميزة السعودي، ويستطيع المتقدم الحصول عليها بعد توافر الشروط المطلوبة، وكذلك دفع مبلغ مالي يقدر بـ 100,00 ريال سعودي، على أن يكون في السنة الواحدة.

الشروط الخاصة بحصول الأفراد علي الإقامة المميزة 2021

– أولا علي المتقدم تقديم جواز سفر ساري.

– بلوغ سن المتقدم الـ 21 عاما ميلادية.

– أيضا على المتقدين تقديم إثبات للملاءة المالية الخاصة به.

– على المتقدم توفير سجل جنائي خاص به، لكي يستطيع إثبات عدم وجود أي سوابق جنائية عليه.

– كذلك علي المتقدم تقديم ما يفيد عن الحالة الصحية له، على أن يقدم ما يفيد خلوه من جميع الأمراض المعدية، وألا يكون تقرير الإثبات لم يمر على أكثر من 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم للإقامة المميزة

– على المتقدم تقديم رقم الإقامة الخاص بالسعودية، وذلك إذا كان المتقدم مقيم في السعودية أثناء التقديم.

– كذلك تقديم البيانات الخاصة بجواز السفر، وكذلك صوره ممسوحة ضوئيا لأول صفحه في جوازه السفر، وأيضا تقديم صور ممسوحة ضوئيا لكافة الصفحات التي بها تأشيرات دخول للمملكة، وذلك خلال الـ 15 عام الماضية فقط.

– على المتقدم تقديم البيانات الخاصة بعنوانه الحالي.

– وأيضا تقديم بيانات الزوجة والأولاد أن وجد.

– تقديم صوره شخصية تخص المتقدم وأيضا المرافقين أن وجد.

– تقديم تعريف خاص براتب المتقدم، على أن يكون مختوما من جهة العمل.

– تقديم كشف حسابي بنكي لآخر عامين.

– وكذلك تقديم كشف بحسابات الاستثمارات على أن يكون مختوما من الجهة المختصة، وأيضا تقديم صور ضوئية للقوائم المالية الخاصة به، وكذلك تقديم صور ضوئية تخص الصكوك ووثائق التملك، ورفع كذلك صور ضوئية للشاهدة الخاصة بالقروض مختومة من الجهة المختصة بذلك.

طريقه تقديم على طلب الإقامة المميزة

– يمكن للمتقدم ملئ نموذج الطلب، ويقوم بدفع الرسوم عن طريق موقع الإقامة المميزة بالسعودية.

– بعد ذلك سيقوم الموقع بمراجعه الطلب المقدم، والتأكد من صحة المستندات المقدمة.

– ثم يتم إصدار الإقامة المميزة للمتقدم في حاله توافر الشروط المطلوبة.