بحضور وزيرى المالية والزراعة.. بدء اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان

لجنة القوى العاملة بالبرلمان
بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق للجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.
المشاركون فى الاجتماع
ويشارك في الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويطالب العديد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير، بتثبيتهم أو عمل عقود دائمة لهم وتحسين أجورهم، لتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة.
هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، جلساتها اليوم، لمناقشة عددًا من الملفات والقضايا التى تهم الشارع المصرى، ومناقشة بيانات الوزراء التى تم ذكرهم فى الجلسات العامة.
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