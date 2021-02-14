"أمهات مصر": الرئيس السيسي دائما يحرص علي مصلحة الطلاب والجميع

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي سواء بالحضور أو التعلم عن بعد، قرار حكيم ويصب في مصلحة الجميع.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحرص علي مصلحة الطلاب وأولياء الأمور في ظل هذا العام الاستثنائي بسبب جاءحة كورونا، مشيرا إلي أن أولياء الأمور الأن هم أصحاب القرار ولهم حرية الإختيار سواء بحضور أبنائهم أو متابعة الدراسة من خلال نظام التعلم عن بعد بواسطة المنصات التعليمية والإنترنت.

ملف التغذية المدرسية

وأشادت عبير باهتمام الرئيس السيسي بملف التغذية المدرسية والتشديد علي مراعاة مواصفات ومعايير سلامة الغذاء، مؤكده أن منظومة التغذية المدرسية أمر هام في ظل جاءحة كورونا والتركيز علي الوجبات التي تقوي مناعة الطلاب.

ووجهت عبير حديثها لأولياء الأمور، قائلة: "اختاروا الطريقة الأنسب ليكم وظروفكم، والأهم عايزين نشجع ولادنا علي استكمال دراستهم بأي طريقة حتي يمر العام الدراسي بسلام".