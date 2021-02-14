مدرب المريخ السوداني يتحدى الأهلي.. ويكشف أهداف الفريق !!

علق نصر الدين نابي، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، عن مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وكشف نصر الدين في تصريحات صحفيه أنم الأهلي بالنسبة له أصبح كتاب مفتوح بعد متابعته بشكل جيد خلال كأس العالم للأندية بقطر التي أقيمت في الفترة الأخيرة، وحصد خلالها الأهلي المركز الثالث.

وتابع المدير الفني للمريخ: " نحن ذاهبون لتحقيق هدفنا وهو تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء الثلاثاء القادم، أمام الأهلي، في إطار دور المجموعات من كأس العالم للأندية".

ووضح مدرب المريخ : " لم نذهب للقاهرة من أجل أقل الخسائر كما يقال في الوقت الحالي، وبالتالي لن نعتمد علي الدفاع خلال لقاء الأهلي وسنخوض المباراة من أجل تحقيق اهدافنا".

وكان الجهاز الطبي للاهلي قد اعلن عن إحتمالية غياب مدافع الأهلي عن مباراة بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وأعلن الجهاز الطبي الفني للنادي الأهلي، غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر عن مباراة المريخ السوداني بنسبة كبيرة، علي أن يتحدد الموقف النهائي للاعب صباح الغد بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وخاض أيمن أشرف تدريبات تأهيلية في مران اليوم إستعداد لمباراة دوري الأبطال. وكشف صباح اليوم، أحمد أبو عبلة رئيس المنظومة الطبية بالأهلي، عن إصابة صلاح محسن لاعب فريق القلعة الحمراء عن صفوف الفريق الأحمر وبالتالي عن مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا. وقال أبو عبله للموقع الرسمي للنادي الأهليعن إصابة مهاجم الفريق موضحا : " اللاعب أجرى أشعة، وثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام، فيما سيبدء اللاعب إجراءت التأهيل من اليوم". ويستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة في مستهل مشواره الأفريقي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، أمام فريق المريخ السوداني بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.