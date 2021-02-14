مرثا محروس تتقدم باقتراح إنشاء كبارى مشاة للتخفيف على كبار السن وذوى الهمم

تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، باقتراح برغبة بشأن إنشاء سلم كهربائى ومصعد مرعاة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بين أرصفة المحطات الآتية: كبرى القبة، سراى القبة، حمامات القبة، حدائق الزيتون وحلمية الزيتون، والمطرية وعزبة النخل.

وأيضًا اقتراح برغبة إنشاء كبارى مشاة على طول جسر السويس فى المسافة ما بين محطة الألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع حدائق القبة، وذلك بسبب سرعة السيارات التى تسير بهذا الطريق بعد التجديد.

وأشارت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، إلى أن تلك الاقتراحات انطلاقًا من الشكاوي المتكررة للمواطنين، والواردة إلى مكتب النائبة، والتى ترصد معاناة كبار السن فى التنقل بين أرصفة محطات المترو فى المرحلة الأولي، وأيضا شكوى سكان شارع جسر السويس من عدم وجود كباري مشاه علي الطريق نظره لسرعه السيارات بعد التطوير.